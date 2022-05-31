رفع مكث سائقي الشحن الأردنيين إلى 15 يوما داخل السعودية

أكد رئيس هيئة تنظيم النقل البري الأردني طارق الحباشنة رفع مدة مكث سائقي الشحن الأردنيين داخل الأراضي السعودية إلى 15 يوما بعدما جرى تخفيضها العام الماضي إلى 7 أيام.



وقال في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، إن القرار الجديد تمخض عن اجتماعات اللجنة اللجنة الفنية الأردنية السعودية المشتركة للنقل البري أخيرا، مبينا اتفاق الجانبين على العودة إلى مدة المكث الواردة في اتفاقية سابقة وقعت بين البلدين الشقيقين وهي 15 يوما والتأكيد على الالتزام بمضامينها.



ولفت الحباشنة إلى أن الالتزام بمدة المكث المنصوص عليها في الاتفاقية يجنب سائقي الشحن من كلا البلدين الشقيقين الغرامات، كما يسهل حركة التدفق السلعي والتجاري بين البلدين.