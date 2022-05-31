غرفتا تجارة الإسكندرية وبولندا توقعان بروتوكول تعاون مشترك

وقعت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، مع الغرفة التجارية البولندية، بروتوكول تعاون مشترك بهدف زيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، وتنظيم لقاءات مشتركة، ووفود تجارية متبادلة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس غرفة الإسكندرية أحمد حسن، مع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية البولندية يانوش ويسنيوسكي، وممثل شركة المحاماة البولندية جاسيك بينياك،لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وأكد نائب رئيس غرفة الإسكندرية، على ضرورة العمل بين الجانبين المصري والبولندي على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة وأنه وصل في عام 2021 إلى ما يزيد عن 700 مليون دولار، ما يعد ذلك مؤشر إيجابي للعمل على زيادة هذا الرقم، وتعزيز التعاون بين الجانبين.

وأشار إلى أهمية العمل سويًا والتعاون خاصة في ظل تلك الفترة الصعبة التي يمر بها العالم نتيجة جائحة كورونا، والأزمة الأوكرانية الروسية، ما نتج عنهما تداعيات غير مسبوقة، كتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وعدم استقرار سلاسل الإمداد، وارتفاع معدلات التضخم. وتابع أنه من الضروري أن يعمل ممثلي القطاع الخاص على خلق شراكات واستثمارات جديدة بين مصر وبولندا، لاستغلال الفرص الهائلة الممكنة بين الطرفين.