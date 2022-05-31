جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022

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طلاب الصف الثالث
طلاب الصف الثالث الثانوي
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يبحث الكثير من أولياء أمور وطلاب المرحلة الأخيرة من الثانوية العامة عن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022، لترتيب أولوياتهم في المذاكرة، خاصة أنها من السنوات الفاصلة والتي تحدد مستقبل الطالب التعليمي في المرحلة الجامعية فيما بعد.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور التالية، جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022، والمقرر أن يبدأ من يونيو وحتى يوليو المقبل، وفق المعلن من وزارة التربية والتعليم المصرية في السطور التالية:

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022

ووفق الصفحة الرسمية لموقع وزارة التربية والتعليم المصرية فأنه من المقرر أن يخصص يومي 20 و21 يونيو للمواد التي تدخل في المجموع، على أن تبدأ الامتحانات من 26 يونيو وحتى 21 يوليو، وقد جاءت كالآتي:

يوم الإثنين 20 يونيو امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الثلاثاء 21 يونيو امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء. 

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022 للمواد الأساسية

يوم الأحد 26 يونيو امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الثلاثاء 28 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم الأحد 3 يوليو امتحان مادة الكيمياء لشعبة العلوم والرياضيات ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

يوم الثلاثاء 5 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية لشعبة رياضة.

يوم الخميس 7 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين.

يوم الخميس 14 يوليو امتحان مادة الفيزياء للعلوم والرياضيات والتاريخ للشعبة الأدبية.

يوم الأحد 17 يوليو امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية والرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» وعلم النفس والاجتماع.

يوم الثلاثاء 19 يوليو امتحان مادة الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية».

يوم الخميس 21 يوليو امتحان مادة الأحياء لشعبة علوم والرياضيات التطبيقية والفلسفة والمنطق.

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