"بريد الإمارات" يكشف عن خدماته الجديدة خلال "سيملس الشرق الأوسط 2022"

أطلق بريد الإمارات، المشغل البريدي الرسمي في دولة الإمارات والمزوّد الرائد لخدمات التوصيل السريع، مجموعة جديدة من الخدمات الذكية في إطار استراتيجيته لتعزيز الاستدامة والرقمنة ورضا المتعاملين، وذلك خلال مشاركته اليوم في "معرض سيملس الشرق الأوسط 2022" في دبي.

وتتيح محفظة الخدمات الجديدة تسهيل إشراك المتعاملين، وتسهم في زيادة وتيرة الأعمال في قطاع التجارة الإلكترونية بالدولة، ومُختلف القطاعات الأخرى التي تعتمد أنشطتها على خدمات البريد والتوصيل والميل الأخير.

وقال بيتر سومرس، المدير التنفيذي لبريد الإمارات، إن حلول الأعمال الجديدة ستؤدي إلى زيادة سرعة وسلاسة وفعالية تنفيذ الخدمات، وتوسيع نطاق الخيارات التي يتيحها بريد الإمارات للشركات، وتجمع هذه الحلول بين التكلفة التنافسية والكفاءة في تلبية متطلبات المتعاملين، كما تعكس الالتزام بتوفير السبل الضامنة لنمو شركائنا وقطاع التجارة الإلكترونية باعتبار مزودًا رائدًا للخدمات البريدية ولوجستيات التجارة الإلكترونية.

وأوضح سومرس أن الإعلان عن محفظة الخدمات والحلول الجديدة يتزامن مع انطلاقة "سيملس الشرق الأوسط 2022"، المنصة الاستراتيجية لتلاقي الخبراء ضمن مُختلف القطاعات والمجالات، ورسم ملامح مستقبل تقنيات التجارة الإلكترونية، والتطلع قُدُمًا لمواصلة المشاركة في المعرض بدوراته المقبلة.

وسلط بريد الإمارات الضوء على الحلول الجديدة ضمن ثلاث فئات، وهي التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي والاستدامة، والتي تندرج تحت مظلة منهجية "تطوُّر تجربة المتعاملين" لدى الشركة.

وتتضمن محفظة خدمات التجارة الإلكترونية الجديدة عددًا من الحلول، وهي خدمة الشحن الدولي "EomPro" والتي تتيح إنجاز عملية النقل خلال مدة تتراوح بين 3 إلى 5 أيام بناءً على الوجهة، وبأسعار تنافسية.

كما ستقدم الشركة حلول /خدمات التوصيل المحلي/ لإنجاز التوصيل في نفس اليوم وفي اليوم التالي، بالإضافة إلى الحلول التي تتضمن خدمات إدارة التخزين والمستودعات والعمليات اللوجستية من استلام الطلبات إلى توصيل الشحنات، وذلك عن طريق مركز العمليات للشركة في دبي الجنوب، بالإضافة إلى خدمات تلبية الطلبات المحلية عبر الشبكة المحلية الواسعة في جميع أنحاء الدولة.

وفي مجال التحول الرقمي، أطلق بريد الإمارات " EP Connect "، وهي منصةٌ جديدة تتيح للمتعاملين إدارة حساباتهم، وحجز الشحنات، وتتبُّع الطرود التابعة لهم وإدارة الفوترة، وغيرها من الخدمات لتسهّل على المتعاملين التواصل مع بريد الإمارات.

كما تتضمن فئة التحول الرقمي منظومةً متكاملة لرفع الكفاءة التشغيلية لبريد الإمارات وذلك من خلال العناصر المتكاملة لواجهة برمجة التطبيقات، وحلول الربط والتفعيل للمتعاملين في قطاع التجارة الإلكترونية، وتتيح استكشاف البرامج الروبوتية المتحركة والمستقلة لإدارة الطرود.

وتأتي هذه الخطوات استكمالًا لنجاح "بريد الإمارات" في رَقمنة إجراءات انضمام المتعاملين الجدد خلال 24 ساعة من إنشاء حساباتهم لدى الشركة، حيث أصبحت هذه العملية أكثر سرعة وسلاسة، فضلًا عن كونها مُستدامة من خلال المعاملات اللاورقية.

إلى ذلك، تمثل فئة الاستدامة إطارًا لجهود ومبادرات بريد الإمارات لحماية البيئة، والتي تشمل استخدام المواد المُعاد تدويرها في التعبئة والتغليف، والتحول تدريجيًا نحو برنامج كهربة المركبات، والاعتماد على الوقود الحيوي كبديلٍ للوقود التقليدي.

ويشارك بريد الإمارات في الجلسات الحوارية في معرض ومؤتمر "سيملس الشرق الأوسط 2022" وذلك خلال فعاليات اليوم الأول، وفي اليوم الثاني سيقدم عرضًا تحت عنوان "استراتيجية بريد الإمارات الجديدة لإشراك المتعاملين"، بينما يشارك ستيفن ستانتون المدير التنفيذي لأعمال الطرود والخدمات السريعة لدى بريد الامارات، خبراته خلال الجلسة النقاشية "الأفضلية التنافسية في حلول الميل الأخير.. نجاح التوصيل من المحاولة الأولى".