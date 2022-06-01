عاجل| بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد

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الشهادة الاعدادية
الشهادة الاعدادية
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أعلنت بورسعيد نتيجة الشهادة الإعدادية، مساء أمس الثلاثاء، بنسبة نجاح بلغت 83.5%.

واعتمد المحافظ اللواء عادل الغضبان النتيجة بقاعة السفيرة فايزة أبوالنجا، وقد أجريت امتحانات الشهادة الإعدادية في بورسعيد بنظام "البابل شيت"، في 64 لجنة رئيسية ‏بالإضافة إلى لجنة واحدة مهنية، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات 12 ألفًا و827 طالبًا، منهم 6549 بنين و6278 بنات

وأعلنت التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، برئاسة الدكتور أكرم حسن، نتيجة الشهادة الإعدادية  رسميًا عبر الرابط التالي

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