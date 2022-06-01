عاجل.. رابط سريع نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس محافظة بورسعيد

أخبار مصر
بوابة الفجر
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أعلنت التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، برئاسة الدكتور أكرم حسن، نتيجة الشهادة الإعدادية  رسميًا عبر الرابط التالي

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وكان المحافظ اللواء عادل الغضبان النتيجة قد بقاعة السفيرة فايزة أبوالنجا، بنسبة نجاح 83‎%‎ وقد أجريت امتحانات الشهادة الإعدادية في بورسعيد بنظام "البابل شيت"، في 64 لجنة رئيسية ‏بالإضافة إلى لجنة واحدة مهنية، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات 12 ألفًا و827 طالبًا، منهم 6549 بنين و6278 بنات

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