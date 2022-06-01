عاجل.. رابط سريع نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس محافظة بورسعيد

أعلنت التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، برئاسة الدكتور أكرم حسن، نتيجة الشهادة الإعدادية رسميًا عبر الرابط التالي

وكان المحافظ اللواء عادل الغضبان النتيجة قد بقاعة السفيرة فايزة أبوالنجا، بنسبة نجاح 83‎%‎ وقد أجريت امتحانات الشهادة الإعدادية في بورسعيد بنظام "البابل شيت"، في 64 لجنة رئيسية ‏بالإضافة إلى لجنة واحدة مهنية، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات 12 ألفًا و827 طالبًا، منهم 6549 بنين و6278 بنات