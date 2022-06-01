سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-6-2022أمام الجنيه المصرى

الاقتصاد
الدولار - أرشيفية
الدولار - أرشيفية
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واصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه المصرى اليوم  بكافة البنوك العاملة فى مصر خلال التعاملات الصباحية، وثبت بالبنك الأهلي المصرى، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

 

18.54 جنيه للشراء.

18.62 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

 

18.55 جنيه للشراء.

18.61 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

18.57 جنيه للشراء.

 

18.63 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

18.55 جنيه للشراء.

18.61 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

 

18.57 جنيه للشراء.

18.63 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

 

18.58 جنيه للشراء.

18.63 جنيه للبيع.

 

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