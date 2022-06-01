وزيرة التخطيط تُعيّن كمال نصر مساعدًا لشئون المكتب الفني



أصدرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قرارًا بتعيين كمال نصر للعمل مساعدًا للوزيرة لشئون المكتب الفني، وذلك لمدة عام.



وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن القرار جاء في إطار الاستعانة بالكوادر المتميزة ممن لهم أدوار فعالة ومؤثرة في مجال عمل الوزارة، مشيرة إلى أهمية الاعتماد على الكوادر التى تملك الخبرة الكافية لقيادة العمل بهدف رفع كفاءة الأداء والوصول بمستوى العمل لأفضل الدرجات.



ومن جانبه أعرب كمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمكتب الفني عن شكره وامتنانه بهذه الثقة الغالية، مؤكدًا أن المكتب الفني للوزير يمثل إحدى الوحدت الداعمة للوزير، ويتمثل دوره الرئيسي في إعداد البحوث والدراسات التي تفيد وتدعم الوزير في اتخاذ القرار.



ويختص مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون المكتب الفني بمتابعة التقارير الاقتصادية والتنموية المحلية والدولية وإعداد الدراسات التحليلية للقضايا ذات الصلة بعمل الوزارة، إلى جانب التنسيق اللازم بشأن التكليفات الواردة للوزارة، علاوة على متابعة ملفات العمل المرتبطة بتمثيل وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية في مجالس محافظي مؤسسات وصناديق التمويل العربية والإقليمية والدولية، فضلا عن الاشراف على إعداد الملفات الخاصة بالإجتماعات واللجان التي تشارك فيها الوزيرة والمراجعة الاقتصادية والفنية لملفات العمل الخاصة بها.



جدير بالذكر أن كمال نصر تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم سياسية- جامعة القاهرة عام 2000، كما حصل على ماجستير في الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة عام 2011، إلى جانب دبلوم في تحليل الاقتصاد القياسي للسلاسل الزمنية من معهد الدراسات والبحوث الاحصائية – جامعة القاهرة، وحاليًا هو باحث دكتوراه في الاقتصاد- كلية الدراسات الافريقية العليا بجامعة القاهرة، وبالنسبة للخبرات العملية فيمتلك نصر خبرة 21 عامًا في مجالات الاقتصاد والتنمية والتعاون الدولي، وعلاقات التعاون مع صناديق ومؤسسات التمويل العربية والاقليمية، والعلاقات الثنائية بين مصر والدول العربية ودول حوض النيل، والعلاقات مع المنظمات والمجالس العربية المتخصصة، حيث عمل كباحث اقتصادي بقطاع التعاون العربي والافريقي في وزارة التعاون الدولي من نوفمبر 2001 حتى يوليو 2007، ثم العمل كخبير اقتصادي ومسئول ملف التعاون مع الدول والمنظمات العربية ودول حوض النيل في المكتب الفني لوزيرة التعاون الدولي في جمهورية مصر العربية من يوليو 2007، ثم كبير اقتصاديين المكتب الفني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ثم تولى مهام الإشراف على المكتب الفني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية.