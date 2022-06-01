عاجل.. فوز 4 شركات أجنبية بمناقصة التنقيب عن الذهب والمعادن بمصر

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية نتيجة المزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن بالصحراء الشرقية لعام 2020 في جولتها الثانية.


وأوضحت الهيئة أنه تم اسناد 8 مناطق إلى 4 شركات انجليزية وكندية ومصرية.


وتمثل نتيجة الجولة الثانية من المزايدة نجاحًا في جذب استثمارات جديدة بالرغم من التحديات العالمية المتلاحقة المتمثلة في جائحة كورونا ثم الازمة الروسية الأوكرانية بما لهما من تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمى وضخ الاستثمارات، وامتدادًا لما تحقق في الجولة الأولى بالمزايدة التي تم خلالها اسناد  82 منطقة بالصحراء الشرقية  إلى 11 شركة مصرية وعالمية.


يأتي ذلك في اطار نظام الطرح المستمر لمزايدات البحث عن الذهب في مناطق واعدة والجارى الاستمرار في تطبيقه وفقًا لمكتسبات برنامج تطوير وتحديث قطاع التعدين المصرى الذى اوجد حوافز مهمة لمستثمرى البحث عن الذهب محليًا ودوليًا للعمل في مصر بعد تعديل قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية وتم على اثره اطلاق نظام لطرح مزايدات البحث عن الذهب والمعادن بشكل مستمر.

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