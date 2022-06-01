أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 1-6-2022 في سوق العبور

الاقتصاد
الخضراوات - ارشيفية
الخضراوات - ارشيفية
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استقرت أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الأربعاء 1-6-2022، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 4 و7 جنيهات للكيلو، والبطاطس 2 إلى 3.5 جنيه والبصل 1 إلى 2.5 جنيه والكوسة 1.5 إلى 3.5 جنيه.

 

أسعار الخضراوات اليوم



وسجل سعر كيلو الفاصوليا 6 إلى 7 جنيهات والجزر من 1.5 إلى 3.5 جنيه والباذنجان البلدي 1.5 إلى 3.5 جنيه والرومي 1.5 إلى 3 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الأبيض 1.5 إلى 3.5 جنيه والفلفل الرومي البلدي 2 إلى 4 جنيهات والفلفل الرومي الصوب 3 إلى 4  جنيهات والفلفل الحامي 2 إلى 4 جنيهات.
 

 

اسعار الخضار في سوق العبور


وبلغ سعر الفلفل الألوان 7 إلى 11 جنيها في سوق الجملة والملوخية من 3 إلى 4 جنيهات والخيار الصوب 1.5 إلى 3.5 جنيه والخيار البلدي من 1.5 إلى 3.5 جنيه، والقلقاس من 3 إلى 6 جنيهات والبطاطا من 2 إلى 4 جنيه والثوم 2 إلى 3 جنيهات واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات.
 

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