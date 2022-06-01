التمثيل التجاري: 13 مليار دولار حجم الاستثمارات المصرية في إفريقيا

أكد الوزير مفوض تجاري يحي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري المصري، أهمية تعزيز التعاون القاري المشترك لتحقيق التكامل الصناعي بالقارة الافريقية والاستفادة من توافر المواد الخام اللازمة لعدد كبير من الصناعات بكافة دول القارة السمراء.

ولفت في بيان، إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات الصناعية الكبيرة لدول مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا وغانا في تنمية وتطوير الصناعة الأفريقية،وفقا لبيان.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس التمثيل التجاري بالجلسة الرابعة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة والذى تنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وعدد من الوزارات المعنية.

وقال الواثق بالله إن القارة الافريقية تمثل أرض الفرص حيث تضم 54دولة بإجمالي 1.3 مليار نسمة بالإضافة إلى فرص صناعية وتجارية واستثمارية ضخمة، مشيرا إلى أن القارة تستورد بنحو 600مليار دولار سنويا وتستهلك بنحو ٤ تريليون دولار وفقا لإحصاءات عام 2020، كما أنه من المتوقع أن يزداد هذا المعدل ليصل إلى 6 تريليون دولار فى عام 2025.

وأوضح رئيس التمثيل التجاري، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدول القارة الإفريقية بلغت العام الماضي نحو 46مليار دولار كما تبلغ الاستثمارات المصرية بدول القارة 13مليار دولار، مشيرا إلى أهمية الارتقاء بمعدلات التجارة البينية الإفريقية والتى تبلغ 18% فقط من إجمالي حجم التجارة بالقارة.

ونوه الواثق بالله إلى استعداد مكاتب التمثيل التجاري المنتشرة بعدد من دول القارة لتقديم كافة أوجه الدعم لمجتمعات الأعمال بالقارة الافريقية فى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.