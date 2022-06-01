سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 124.4 دولار



ارتفع سعر برميل النفط الكويتي خلال تعاملات أمس الثلاثاء بنحو 2.74 دولار، وذلك وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وحسب المؤسسة بلغ سعر برميل النقط أمس 124.36 دولار للبرميل؛ مقارنة بـ121.62 دولار للبرميل في تعاملات الاثنين الماضي.

يتزامن ذلك مع ارتفاع الأسعار عالميًا بدعم مخاوف ضعف الإمدادات بعد الإعلان عن اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على خطة تستهدف منع أكثر من ثلثي واردات النفط الروسي؛ إذ تستهدف الخطة الجديدة فرض عقوبات على إمدادات النفط والمنتجات البترولية التي يتم تسليمها بحرًا.

كما أعلنت شركة غازبروم الروسية قطع تدفقات الغاز الطبيعي عن شركتي أورستد الدنماركية وشل إنرجي الألمانية، بعد فشل الشركتين في سداد مدفوعات الغاز الروسي بالروبل.

وبشأن الأسعار عالميًا، فعند تسوية تعاملات الأمس ارتفعت سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 2.8% إلى 122.84 دولار للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي 0.3% عند 114.67 دولار للبرميل.