تفاصيل جديدة بشأن حادث الدقهلية بعد استجواب الأم المتهمة

تصدر حادث الدقهلية اليوم الأربعاء الموافق الأول من يونيو 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما أشعلت تلك الحادثة الرأي العام المصري.

حادث الدقهلية

وتساءل الكثيرون عن تفاصيل حادث الدقهلية الجديدة، وذلك بعد مواصلة التحقيقات مع الأم المتهمة بقتل أبنائها ومحاولتها الانتحار.

التحقيق في حادث الدقهلية

وواصلت النيابة العامة اليوم تحقيقاتها الموسعة في حادث الدقهلية المتهمة فيه سيدة بقتل أطفالها الـ3 ومحاولة انتحارها بإلقاء نفسها أسفل عجلات جرار زراعي، وسيتم استجوابها عقب إفاقتها.

معلومات عن حادث الدقهلية

وقالت بطلة حادث الدقهلية إنها ارتكبت الجريمة لافتةً أنها تعاني الاكتئاب الشديد عقب ولادتها طفلها الأخير، ما دفعها للتفكير في إزهاق روحها وأرواحهم.

اعترفا متهمة حادث الدقهلية

وأقرت المتهمة في حادث الدقهلية بارتكاب الجريمة على إثر إصابتها باكتئاب شديد دفعها لارتكاب الواقعة.

تفاصيل حادث الدقهلية

وتلقت النيابة العامة إخطارا يوم الاثنين، بدخول سيدة مجهولة الهوية إلى المستشفى مصابة بجروح وتمزقات بالأوعية الدموية وغائبة عن الوعي لتعرضها لحادث سير، ثم تلقت وإخطارًا آخرَ بعد فحص الشرطة آلات المراقبة بمحيط الواقعة يفيد اصطدام المجني عليها بجرَّار زراعي.

السيدة بطلة حادث الدقهلية تحاول الانتحار

وأكد قائد الجرار إلقاء سيدة حادث الدقهلية بنفسها أسفل الجرار ما تسبب لها لعديد من الإصابات لحدوث إصابتها.



التحقيق في واقعة حادث الدقهلية

وأشارت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام إلى رصدها منشورات حول الواقعة مفادها انتحار السيدة بعد قتلها 3 أبناء بها، حيث بدأت النيابة في مباشرة التحقيقات.