موعد مباراة إيطاليا ضد الأرجنتين اليوم في "فيناليسيما 2022" والقنوات الناقلة

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إيطاليا ضد الأرجنتين
إيطاليا ضد الأرجنتين
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو العاصمة الإنجليزية لندن لمشاهدة مباراة إيطاليا ضد الأرجنتين والتي ستلعب اليوم على لقب كأس الأبطال.

 

إيطاليا ضد الأرجنتين

 

ويستضيف ملعب ويمبلي بالعصمة الإنجليزية لندن مواجهة إيطاليا ضد الأرجنتين النارية اليوم الأربعاء للمنافسة على لقب كأس الأبطال "كونميبول يويفا" بين الفائز بكأس الأمم الأوروبية 2020 وحامل لقب كوبا.

 

موعد مباراة إيطاليا ضد الأرجنتين

 

وتنطلق مباراة إيطاليا ضد الأرجنتين في تمام الـ8:45 بتوقيت القاهرة، الـ9:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية، الـ10:45 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة على ملعب "ويمبلي".

 

مشاهدة مباراة إيطاليا ضد الأرجنتين

 

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية مالكة حقوق حقوق نقل المباراة، عن إذاعة مبارا إيطاليا ضد الأرجنتين عبر بي إن سبورتس بريميوم 2، كما يمكن مشاهدته عبر الإنترنت من خلال beIN Connect.

 

تردد قناة beIN Sports 2 Premium الناقلة لمباراة إيطاليا ضد الأرجنتين

 

النايل سات 

11013  

أفقي 

معدل الترميز 27500 

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

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