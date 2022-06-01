سعر الذهب اليوم الأربعاء 1-6-2022 في السوق المحلي والعالمي

سجل سعر الذهب اليوم الأربعاء الموافق الأول من يونيو 2022، هبوطا ملحوظا مع بداية التعاملات، متراجعا نحو الـ15 جنيها، مقارنة بتعاملات مساء أمس، تزامنا مع هبوطه على المستوى العالمي.

وترصد بوابة الفجر لقرائها وروادها الكرام سعر الذهب اليوم الأربعاء الموافق الأول من يونيو 2022 في السطور التالية:

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 إلى 663 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 18

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 853 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في جمهورية مصر العربية 995 متراجعا بشكل ملحوظ.

سعر الذهب عيار 24

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 1137 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء

وسجل سعر سعر الجنيه الذهب انخفاضا حيث بلغ 7960 جنيها، وهو السعر الذي يختلف من تاجر لآخر غالبا، ويساوي قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الذهب جرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم الأربعاء عالميًا

كما هبط سعر الذهب على المستوى العالمي خلال الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، لـ1833 دولارا للأوقية، بنسبة بانخفاض قدره 0.21%، في الساعة 8:55 صباحا.