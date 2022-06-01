مي نور الشريف تتصدر "تريند" جوجل بسبب إطلالتها الأنيقة

تصدرت الفنانة مي نور الشريف تريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الأربعاء الموافق الأول من يونيو 2022، بعدما أطلت على جمهورها بإطلالة صيفية أنيقة.

مي نور الشريف تعود للصدارة

وشاركت مي نور الشريف جمهورها ومتابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورة جديدة لها ظهرت خلالها مرتدية فستان أصفر اللون.

إطلالة مي نور الشريف

وانهالت التعليقات الإيجابية على صورة مي نور الشريف التي شاركتها مع الجمهور، حيث علقت عليها: "ميزة كبيرة أن الديزاينر يكون صاحبك.. عمرو مش عارفة أشكرك إزاي على الذوق الحلو وعارفة أني جننتك".

أصدقاء مي نور الشريف

وشارك أصدقاء مي نور الشريف وعدد من الفنانين لحظات سعادتها، حيث علقت الفنانة دنيا عبد العزيز عليها من حسابها الرسمي بـ "البونبوناية" كما وصفت الفنانة القديرة سوسن بدر إطلالتها بـ "مشمشة القمراية".

آخر أعمال مي نور الشريف

يذكر أن آخر أعمال النجمة مي نور الشريف عرض في 2017 وحمل اسم "اللهم إني صائم" شاركت خلالها الفنان مصطفى شعبان.