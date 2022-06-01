اكتمال أضلاع المربع الذهبي لمنافسات زوجي الرجال ببطولة رولان جاروس

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رولان جاروس
رولان جاروس
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رولان جاروس، تأهل الزوجي الإسباني المكون من مارسيل جرانوييرس والأرجنتيني أوراثيو يبايوس على حساب الهولندي ويسلي كولهوف والبريطاني نيل سكوبسكي بمجموعتين لواحدة، لتكتمل أضلاع المربع الذهبي.

 

رولان جاروس 

 

وتأهل جرانوييرس وثيبايوس إلى المربع الذهبي لبطولة رولان جاروس بعد ساعة و53 دقيقة، حيث قلبا تأخرهما في المجموعة الأولى بـ6 إلى 3 إلى فوز بالمجموعتين الثانية والثالثة 6-3 و6-4 على الترتيب.

 

مباريات رولان جاروس

 

وينتظر الثنائي إنجاز جديد في رولان جاروس إذ يبحثان عن أول لقب لهما في الجراند سلام في النهائي الثالث، في حالة تخطيهما إلى الدور نصف النهائي، بعد نهائي العام الماضي في ويمبلدون، وأمريكا المفتوحة في 2019.

 

بطولة رولان جاروس

 

ومن المقرر أن يلتقي اللاعبان في الدور نصف النهائي ببطولة رولان جاروس مع الزوجي المكون من الكرواتي إيفان دوديج، والأمريكي أوست كرايتشيك، اللذين تخطيا المرشحين رقم 1 للقب.

 

نصف نهائي رولان جاروس

 

ويجمع نصف نهائي رولان جاروس  الآخر بين السلفادوري مارسيلو أريفالو، والهولندي جان جوليان روجر، والزوجي المكون من الهندي روهان بوبانا، والهولندي ماتويدي ميدلكوب.

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