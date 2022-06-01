عاجل.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس بمحافظة بني سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، صباح اليوم الاربعاء، نتيجة امتحانات الفصل الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 /2022 بنسبة بنسبة بنجاح 75.51 % لطلبة النظامي، حيث تقدم للامتحان 61 ألف و700 طالبًا وطالبة، حضر منهم 55 ألفًا و852 طالبًا وطالبة، نجح منهم 42ألفًا و173طالبًا وطالبة.

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وبلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية 67.98%، حيث تقدم للامتحان 819 طالبًا وطالبة، حضر منهم 534 طالبًا، وبلغ عدد الناجحين 363 طالبًا.

وتقدم محافظ بني سويف بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة، وفي الحياة العملية، مؤكدا على أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الحقيقي الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا نصب أعينهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030م.