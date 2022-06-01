سعر الدولار اليوم الأربعاء 1 يونيو 2022 في مصر

منوعات
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
Advertisements

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق الأول من يونيو 2022، أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية وشركات الصرافة العاملة في جمهورية مصر العربية.

 

وترصد "بوابة الفجر" التحديث الفوري لأسعار العملات وسعر الدولار في السطور التالية:

 

سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنوك المصرية

 

سعر الدولار في  بنك مصر

 

 18.55 جنيه للشراء.

18.61 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

 

 18.55جنيه للشراء. 

18.61 جنيه للبيع.. 

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

 

  18.56جنيه للشراء.

18.62 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

 

 18.58جنيه للشراء. 

18.63 جنيه للبيع. 

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

 

 18.54جنيه للشراء.

18.62 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار النهارده سعر الدولار اليوم الاربعاء سعر الدولار مصر سعر الدولار البنك الاهلي
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. الخطيب يحسم مصير موسيماني مع الأهلي بعد خسارة أبطال إفريقيا

"مستوردون" يكشفون أسعار السلع التى سترتفع بعد زيادة " الدولار الجمركي"

عاجل.. تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع ساحر الزمالك

بعد اتهامه بالقتل.. مفاجأة في قضية نجل الوزيرة نبيلة مكرم

عاجل|بالأسماء.. "الخولي" يعلن إطلاق سراح مجموعة جديدة ضمن قرار العفو الرئاسي

للرد على أحداث نهائي دوري الأبطال.. إدارة الأهلي تتخذ قرارًا صارمًا

عاجل.. خطوة واحدة تفصل مانشسر يونايتد عن ضم دينامو الدوري الاسباني

قرار ناري من لجنة التخطيط بالأهلي تجاه موسيماني