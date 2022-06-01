سعر الدولار اليوم الأربعاء 1 يونيو 2022 في مصر

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق الأول من يونيو 2022، أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية وشركات الصرافة العاملة في جمهورية مصر العربية.

وترصد "بوابة الفجر" التحديث الفوري لأسعار العملات وسعر الدولار في السطور التالية:

سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار في بنك مصر

18.55 جنيه للشراء.

18.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

18.55جنيه للشراء.

18.61 جنيه للبيع..

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

18.56جنيه للشراء.

18.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

18.58جنيه للشراء.

18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

18.54جنيه للشراء.

18.62 جنيه للبيع.