"التخطيط": تبطين 20 ألف كم من الترع ضمن مبادرة حياة كريمة

قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمشرف على مبادرة حياة كريمة بالوزارة، إنه سيتم تبطين 20 ألف كم خلال الفترة من 2020 /2021 - 2023 /2024، وتم الانتهاء من 60% من المستهدفات حتى الآن منها 1500 كم تقع فى قرى المرحلة الأولى من حياة كريمة.



وأضاف جميل حلمي على هامش اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية، إن مشروع تبطين الترع من المشروعات التى تنفذها الدولة ضمن مشروعات حياة كريمة على مستوى القرى المصرية.



وأوضح أن مشروع تبطين الترع يستهدف توفير 1.2 مليون فرصة عمل وترشيد المياه بنحو 10% بالإضافة إلى تحسين القيمة السوقية للأراضي بنحو 20%.



وأكد حلمى أن الأزمة الاقتصادية العالمية لم تؤثر على معدلات إنجاز وتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتها الأولى.



وتوقع مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة التنمية المستدامة والمشرف علي تنفيذ مباردة حياة كريمة بالوزارة، تأجيل المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة من 4 إلى 5 شهور، وذلك لدراسة الاثر الاقتصادي علب اثر الأزمة العالمية، واننا نعمل علي حصر الاحتياجات لتحديد الاولويات لتلك المرحلة.



وأوضح اننا نعمل وفق مخطط الدولة 2022 /2023، لإنشاء 58 تجمعا ريفيا مستدام مقارنة بالمدن الذكية.



وتابع أن هناك سيناريوهات للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية علي حجم أعمال حياة كريمة، وتحويل الأزمة لمنحة.



وتنعقد اجتماعات البنك الاسلامى للتنمية هذا العام بشرم الشيخ خلال الفترة من 1-4 يونيو 2022؛ تحت شعار "بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة" برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك والبالغ عددها 57 دولة.



ويشارك في فعاليات الاجتماعات ممثلون عن مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وممثلو البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات رجال الأعمال والاستشاريين من الدول الأعضاء.

