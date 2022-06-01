جهاز 6 أكتوبر يقيم منتدى المناقشة المجتمعية حول تغيير المناخ

أقام جهاز مدينة ٦ أكتوبر بالتعاون مع وزارة شئون البيئة فعاليات منتدى المناقشة المجتمعية حول تغيير المناخ وامن الطاقة ضمن الاعمال التحضيرية لمؤتمر المناخ COP27



والقي المهندس عادل النجار رئيس جهازمدينة 6 اكتوبر كلمة أكد فيها على أن حاله المناخ يدعو إلى توحيد الهدف نحو خفض الانبعاثات بنسبة ٤٥ % فى ٢٠٣٠ وانبعاثات صفرية عام ٢٠٥٠ طبقا لرؤية الأمم المتحدة.



كان المنتدى حضور كل من الدكتور موسى ابراهيم موسى نائب رئيس جامعة 6 اكتوبرالسابق وعميد كلية الحاسبات والمعلومات والدكتور عبدالله علام – عميد كلية اداب كفر الشيخ السابق -الخبير الاستراتيجى فى هيئة التخطيط العمرانى والمجتمعات العمرانية – عضو لجنة الجغرافيا والبيئة فى المجلس الاعلى للثقافة.



وشهدت الفعالية فقرات غنائية للحفاظ على البيئة والتحذير من التغيرات المناخية لكورال اطفال جمعية هوانم البشاير.



