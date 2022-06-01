الدولار يسجل أعلى مستوى في أسبوعين



ابتعد اليورو أكثر عن أعلى مستوى شهري له اليوم الأربعاء 1 يونيو حزيران، وصعد الدولار مدعومًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع تصاعد المخاوف من التضخم العالمي مجددًا.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة عملات رئيسية بينها اليورو، 0.2% إلى 101.9، مواصلًا تحقيق مكاسب منذ أمس الثلاثاء عندما أظهرت بيانات ارتفاع تضخم المستهلكين في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي.

وانخفض اليورو 0.2% مقابل الدولار، واستمر في التراجع من أعلى مستوى في شهر واحد البالغ 1.0787 دولار الذي وصل إليه يوم الاثنين، عندما أشارت قراءات مؤشر أسعار المستهلكين الوطنية لدول منطقة اليورو إلى ارتفاع التضخم.

وقال جيمي دوتا محلل السوق في فانتدج ماركتس "بيانات التضخم البلجيكية والإسبانية والألمانية يوم الاثنين هيأت المشهد".

وارتفع الدولار بنسبة 0.4% إلى 129.3 ين، بعد أن لامس 129.5 في وقت سابق، وهو أعلى مستوى منذ 17 مايو أيار، إذ أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى صعودهما.

وزادت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.8694%، بعد أن لامست 2.888% في وقت سابق، وهو أعلى مستوى منذ 19 مايو أيار.