عاجل.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الفيوم (بعد قليل)

محافظات
عاجل.. نتيجة الشهادة
عاجل.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس محافظ
Advertisements

يعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بعد قليل نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2022  وينتظر الكثير من أولياء الأمور في ترقب وقلق على مستقبل أبنائهم هذه النتيجه بفارغ الصبر لمعرفة دراجات أبنائهم ومصيرهم المستقبلي في تحديد المدارس الثانوية لهم على حسب المجموع الكلي.


لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 وقت ظهورها واعتمادها من المحافظ
اضغط هنا.


وسيتم إعلان النتيجة فور اعتمادها من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عصر اليوم، عبر منصة امتحانات مصر.

وتؤكد منصة امتحانات مصر، عرض نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الفيوم، عقب اعتمادها مباشرة.
 

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إن نسبة النجاح هذا العام أعلى من السنة الماضية ويصل النسبه إلى 80.05% لهذا العام وتقارب الأوائل من بعضهم بنسبة قريبة جدا.

ومن المقرر أن يظهر أوائل الشهادة الإعدادية عقب اعتماد النتيجة مباشرة، وسيتم إتاحة النتيجة غدا في مدارس المحافظة.

عاجل نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الفيوم ب أسماء الطلاب العشرة الأوائل في نتيجة الشهادة الإعدادية

مواد متعلقة

بنسبة 91.70%.. إدارة بني سويف فى المركز الأول بنتيجة الشهادة الإعدادية

بالصور والأسماء.. تعرف على أوائل الشهادة الإعدادية ببني سويف

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالدقهلية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2022.. بالاسم ورقم الجلوس
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. الخطيب يحسم مصير موسيماني مع الأهلي بعد خسارة أبطال إفريقيا

"مستوردون" يكشفون أسعار السلع التى سترتفع بعد زيادة " الدولار الجمركي"

عاجل.. تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع ساحر الزمالك

بعد اتهامه بالقتل.. مفاجأة في قضية نجل الوزيرة نبيلة مكرم

عاجل|بالأسماء.. "الخولي" يعلن إطلاق سراح مجموعة جديدة ضمن قرار العفو الرئاسي

للرد على أحداث نهائي دوري الأبطال.. إدارة الأهلي تتخذ قرارًا صارمًا

عاجل.. خطوة واحدة تفصل مانشسر يونايتد عن ضم دينامو الدوري الاسباني

قرار ناري من لجنة التخطيط بالأهلي تجاه موسيماني