عاجل.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الفيوم (بعد قليل)

يعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بعد قليل نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2022 وينتظر الكثير من أولياء الأمور في ترقب وقلق على مستقبل أبنائهم هذه النتيجه بفارغ الصبر لمعرفة دراجات أبنائهم ومصيرهم المستقبلي في تحديد المدارس الثانوية لهم على حسب المجموع الكلي.



لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 وقت ظهورها واعتمادها من المحافظ

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وسيتم إعلان النتيجة فور اعتمادها من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عصر اليوم، عبر منصة امتحانات مصر.

وتؤكد منصة امتحانات مصر، عرض نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الفيوم، عقب اعتمادها مباشرة.



وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إن نسبة النجاح هذا العام أعلى من السنة الماضية ويصل النسبه إلى 80.05% لهذا العام وتقارب الأوائل من بعضهم بنسبة قريبة جدا.

ومن المقرر أن يظهر أوائل الشهادة الإعدادية عقب اعتماد النتيجة مباشرة، وسيتم إتاحة النتيجة غدا في مدارس المحافظة.