النفط يرتفع بعد فرض عقوبات على الخام الروسي



ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد أن وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على حظر جزئي وتدريجي للنفط الروسي وبعدما أنهت الصين إغلاقا لمكافحة كوفيد-19 في مدينة شنغهاي.

وارتفع خام برنت تسليم أغسطس 35 سنتا أو 0.3 في المائة إلى 115.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 0605 بتوقيت جرينتش. وانخفضت عقود الخام بنسبة 1.7 في المائة عند التسوية أمس الثلاثاء.



وأغلقت عقود تسليم يوليو أمس عند 122.84 دولار للبرميل، بزيادة واحد في المائة.



وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.3 في المائة إلى 115.04 دولار للبرميل.

وأنهى الخامان مايو على ارتفاع، مسجلين زيادة للشهر السادس على التوالي.

وبحسب "رويترز"، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ يوم الاثنين على خفض واردات النفط الروسي 90 في المائة بحلول نهاية العام، في أشد عقوبات الاتحاد حتى الآن على موسكو منذ تدخلها العسكري أوكرانيا قبل ثلاثة أشهر.



وفي الصين، انتهى الإغلاق الصارم الذي استمر شهرين لمكافحة كوفيد-19 في شنغهاي اليوم، مما أدى إلى توقعات بزيادة الطلب على الوقود من البلاد.