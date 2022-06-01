صادرات الغاز الروسي تتراجع 27.6% منذ بداية 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تراجعت صادرات الغاز الروسي بنسبة 27.6 في المائة على سنة بين يناير ومايو 2022 مقارنة بالفترة نفسها من 2021 على ما أعلنت مجموعة جازبروم الروسية العملاقة بعد خسارة العديد من العملاء الأوروبيين، على خلفية المواجهة بين الروس والأوروبيين منذ بداية التدخل العسكري في أوكرانيا.

 

وقالت المجموعة عبر تلجرام "بلغت الصادرات نحو الدول الأجنبية البعيدة (لا تشمل رابطة الدول المستقلة) 61 مليار متر مكعب أي أقل بنسبة 27.6 في المائة (23 مليار متر مكعب) من الفترة نفسها في العام 2021".


وأضافت جازبروم أن شحنات الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب "باور أوف سيبيريا" تتزايد، لكنها لم تذكر أي أرقام.

 

وطالبت موسكو العملاء من "الدول غير الصديقة"- وبينها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي- بدفع ثمن الغاز بالروبل.


يعد المطلب الجديد إجراء لتجنب العقوبات المالية الغربية على المصرف المركزي الروسي التي فرضت، وفقا لـ "الفرنسية".

 

وحتى الآن، أوقفت بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا وارداتها من الغاز الطبيعي بسبب رفضها الدفع بالروبل.


وسارعت دول الاتحاد الأوروبي لتقليل اعتمادها على مصادر الطاقة الروسية لكنها منقسمة بشأن فرض حظر على الغاز الطبيعي، في حين تعتمد العديد من الدول الأعضاء بشكل كبير على الإمدادات الروسية في مجال الطاقة.

 

 

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