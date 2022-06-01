تركيا ترفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل 30%





قالت شركة بوتاش الحكومية التركية المسؤولة عن استيراد الطاقة اليوم، إنها رفعت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والصناعة وإنتاج الكهرباء، حيث ارتفع السعر للمنازل بنسبة 30 في المائة.

وارتفع سعر الغاز الطبيعي المستخدم في الصناعة بنسبة 40 في المائة لمن يستهلك أقل من 300 ألف متر مكعب في السنة، وبنسبة عشرة في المائة لمن يستهلك أكثر من تلك الكمية.



وقالت بوتاش أيضا إن أسعار الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء ارتفعت بنسبة 16.3 في المائة.

وبحسب "رويترز"، بشكل منفصل، رفعت الهيئة المنظمة لسوق الكهرباء في البلاد أسعار الكهرباء بما يتراوح بين 15 في المائة و25 في المائة.



وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا، مما يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات الأسعار الكبيرة. وأدى ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية في الأشهر الأخيرة إلى زيادة الضغط على شركة بوتاش لزيادة الأسعار.