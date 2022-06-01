عاجل.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الفيوم (ظهرت الآن)

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس بالفيوم
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أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2022 التي ترقبها الكثير من الآباء والأمهات خلال الساعات الماضية، نظرًا لأهميتها في تحديد مستقبل أبنائهم في المدارس الثانوية.

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 وقت ظهورها واعتمادها من المحافظ اضغط هنا.

وأعلنت منصة امتحانات مصر عبر موقعها الإلكتروني النتيجة التي اعتمدها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عصر اليوم.

وتؤكد منصة امتحانات مصر، عرض نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الفيوم.

مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، كشف أن نسبة النجاح هذا العام أعلى من السنة الماضية ويصل النسبه إلى 80.05% لهذا العام وتقارب الأوائل من بعضهم بنسبة قريبة جدا.

ومن المقرر أن يظهر أوائل الشهادة الإعدادية عقب اعتماد النتيجة مباشرة، وسيتم إتاحة النتيجة غدا في مدارس المحافظة.

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