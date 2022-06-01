"مستوردون" يكشفون أسعار السلع التى سترتفع بعد زيادة " الدولار الجمركي"

أكد عدد من المستوردين أن رفع اسعار الدولار الجمركي لن تتأثر به أسعار المواد الخام والسلع الغذائية، بينما سيكون تأثيره بشكل أكبر على السلع تامة الصنع التى يتم استيرادها من الخارج ليشكل أعباء إضافية على أسعارها في وقت يعاني فيه السوق من نقص حاد منها بسبب القيود المفروضة على إستيرادها.

وأعلنت وزارة المالية زيادة جديدة في أسعار الدولار الجمركي خلال شهر مايو بنسبة 9.6% ليصل إلى 18.64 جنيه مقارنة 17 جنيه في شهر مايو.

اسباب ارتفاع الدولار الجمركي:

وقال أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن إدارة الجمارك ربطت أسعار الدولار الجمركي بأسعار صرف الدولار بالبنوك بعدما اضطرت لتحديد أسعاره خلال أبريل لفترة مؤقتة؛ لتحقيق الاستقرار في الاسواق بعد حركة تصحيح قيمة العملة التى قام بها البنك المركزي لدعم تنافسيتها.

وكانت وزارة المالية اعلنت الغاء العمل بالدولار الجمركي على جميع أنواع السلع في 2019، ويتم تحديد السعر حسب متوسط تحركات العملة الامريكية بالبنوك، ولكن عند تخفيض قيمة العملة في 21 مارس الماضي بنسبة 15% أعلنت عودة العمل به ليتم تحديد أسعاره بقيم أقل من البنوك.

وحددته عند 16 جنيه لجميع السلع طوال شهر أبريل رغم ارتفاع الدولار بالبنوك وقتها إلى 18.28 جنيه، ثم عادة لزيادته إلى 17 جنيه خلال شهر مايو رغم تسجيله في البنوك مستويات 18.52 جنيه.

وتابع" شيحة"، وزارة المالية رأت أن الاستقرار عاد للاسواق، وأسعار الدولار بالبنوك تتحرك بصورة طبيعية ؛ لذلك رجعت أسعار الدولار لقيمتها الحقيقة في البنوك والتى بلغت مستويات 18.64 جنيه بنهاية مايو.

لا زيادة في اسعار السلع الاساسية:

والدولار الجمركي، تستخدمه الجمارك المصرية فى احتساب قيمة الضرائب والرسوم المفروضة على قيمة شحنة السلع التى يتم استيرادها من الخارج.

وأوضح شيحة، أن القرار لن يكون له تأثير على ارتفاع اسعار السلع الاساسية مثل الطبية والغذائية، لان اغلبها معفي من تطبيق الرسوم الجمركية وحتى وأن تم تطبيق عليها جمارك تكون بحد اقصي 5%، ولكن السلع الأكثر تأثر سوف تكون تامة الصنع مثل السيارات و الهواتف المحمول. والتى لا تمثل سوى 10% من إجمالي الواردات هي التي ستتأثر بالقرار بنسب كبيرة.

زيادة 8% في الأجهزة الكهربائية

وقال أشرف هلال رئيس شعبة رئيس الاجهزة الكهربائية، إن أسعار جميع السلع سوف تتأثر بزيادة سعر الدولار الجمركي ما عدا السلع الغذائية، خاصة وأن التعريفات الجمركية وضريبة القيمة المضافة تطبق بشكل واسع على جميع الواردات.

وتابع اتوقع، أن يؤثر القرار على زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة تتراوح بين 5% إلى 8% على الأقل.

زيادة 10% في اسعار المحمول:

وقال محمد طلعت رئيس شعبة تجار المحمول بتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الدولار الجمركي سوف تؤثر على زيادة سعر المحمول 10% والتى تعد من ضمن السلع المفروض عليها ضرائب ورسوم جمركية بنسبة تصل إلى 35%.

وأضاف "طلعت"، أن سوق الهواتف المحمول يعاني من الركود، وتراجع المعروض في ظل القيود المفروضة على استيراد، ويفرض زيادة الدولار الجمركي مزيد من الأعباء على التجار والمستهلكين.

زيادة 17% على أسعار السيارات:

وقال اللواء عبد السلام عبد الجواد عضو شعبة تجارة السيارات، إن ارتفاع أسعار الدولار الجمركي، سوف يضيف مزيد من المعاناة على قطاع السيارات، وتوقع أن يؤثر ذلك على ارتفاع الرسوم الجمركية عليها بنسب لا تقل عن 17%.

وسجلت مبيعات السيارات في مصر تراجعًا بنسبة بلغت نحو 4.3% لتصل إلى 87.232 ألف سيارة فى الأربعة أشهر الأولى من العام الجارى مقابل 91.218 ألف سيارة في الفترة المقابلة من عام 2021.