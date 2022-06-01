تداول 17 ألفا و371 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانيء البحر الأحمر

شهدت موانيء البحر الأحمر، اليوم /الأربعاء/ تداول 17 ألفا و371 طن بضائع عامة ومتنوعة و381 شاحنة و25 سيارة ملاكي.

وأفادت هيئة الميناء - في بيان اليوم - بأن إجمالي حركة الصادرات بلغ تداول 5 آلاف و503 أطنان من البضائع العامة والمتنوعة و219 شاحنة و14 سيارة، كما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 11 ألفا و868 طنا من البضائع العامة والمتنوعة و162 شاحنة و11 سيارة ملاكي.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينة ئجدطإز دئ سإء قادمة من السعودية بحمولة 9 آلاف و900 طن كبريت، والسفينة أمل بإجمالي 92 شاحنة بحمولة 1849 طن بضائع عامة ومتنوعة و6 سيارات ملاكي و6 شاحنات فارغة، كما تم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بإجمالي 106 شاحنات بحمولة 2644 طن بضائع عامة ومتنوعة و12 سيارة ملاكي، والسفينة الحرية بإجمالي 80 شاحنة بحمولة 2054 طن بضائع عامة ومتنوعة والسفينة أدذإزةخأد فارغة متجهة إلى عرض البحر.

كما استقبل ميناء نويبع العبارة سيناء والعبارة بريدج، باجمالي 5 شاحنات بحمولة 119 طن بضائع عامة و59 شاحنة فارغة و5 سيارات ملاكي، ومغادرة العبارة سيناء بإجمالي 33 شاحنة بحمولة 805 أطنان بضائع عامة و2 سيارة ملاكي، فضلا عن وصول وسفر 937 راكبا بموانيها.