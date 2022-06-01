محافظ المنوفية يترأس اللجنة العليا للقيادات لاختيار مديري عموم شئون الخدمة المدنية

اجتمع اليوم الأربعاء، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، باللجنة العليا للقيادات لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف مديري عموم شئون الخدمة المدنية والإدارة العامة للتنظيم والترتيب وموازنة الوظائف بمديرية التنظيم والإدارة وذلك من خلال اختيار الأكفأ والأنسب لشغل تلك الوظائف القيادية بهدف الإرتقاء بمنظومة العمل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ واللواء عماد يوسف السكرتير العام والمستشار عصام النديم المستشار القانونى للمحافظة والدكتور أيمن جلال مدير مديرية التنظيم والإدارة والدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة، وفادي زايد مدير عام شئون مكتب المحافظ والاستاذ راغب بليغ مدير عام الشئون القانونية.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم إجراء مقابلات شخصية لعدد (6) من المتقدمين لشغل الوظائف المشار اليها، وأن اللجنة قامت بفحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم للتأكد من مدى مطابقتهم للشروط بكل دقة وحيادية وطبقًا للمعايير والشروط المنظمة لشغل تلك الوظائف.

وأضاف أن اللجنة قد ناقشت المتقدمين حول مقترحاتهم لتطوير المنظومة ومدى قدرتهم على تقديم الأفضل لتحسين منظومة العمل وضبط الآداء، فضلا عن توجيه عدة أسئلة إليهم لقياس مهارات الإتصال والسمات الشخصية ومعرفة قدرتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية حرصه على الإرتقاء بمستوى الأداء الوظيفى للجهاز الإدارى بالمحافظة وذلك من خلال الدفع بالكوادر والقيادات القادرة على إنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت وبكفاءة وجودة، مضيفا أن هذا يأتي تطبيقا لمبدأ العدالة والشفافية لشغل الوظائف القيادية وإتاحة الفرصة أمام الجميع دون مجاملة.