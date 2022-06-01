شركة هندية تدرس إنشاء مصنع صناعات كيماوية في مصر

ذكر المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن شركة "سيرام سيرا" الهندية ترغب في استيراد كربونات الكالسيوم والورق من السوق المصرية.

وأوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية خالد أبو المكارم أنه بناء على طلب الشركة الذي تلقاه المكتب التجاري في نيودلهي، تم الترتيب لزيارة ممثلي الشركة لعدد من الشركات المنتجة، والمصدرة لكل من كربونات الكالسيوم والورق.. مشيرا إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماعات على إرسال عينات من كربونات الكالسيوم، حتى يتم الموافقة عليها وإرسال حاوية تجريبيا.

وقال إن الكمية المتوقعة في حالة التعاقد ستكون 300 حاوية، بواقع 40 قدما شهريا.. لافتا إلى أنه تم الاتفاق في مجال الورق على دراسة إمكانيات السوق والتنسيق لعقد وكالة في مرحلة تالية.

وأضاف أنه تم الاتفاق على التحضير لزيارة أخرى للوفد الهندي ينضم إليها مجموعة أخرى من الشركات الهندية، حيث ترغب الشركة الهندية في تأجير قطعة أرض في المنطقة الحرة بالعين السخنة لبدء تخزين منتجاتها فيها استعدادا لتصديرها، كما سيتم دراسة إمكانية انشاء مصنع كخطة مستقبلية ومنطقه لوجستية لجعل المقر الخاص بها في مصر كنقطة انطلاق لصادراتها للسوق الأفريقي.