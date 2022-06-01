مصر تشارك في المؤتمر الإقليمي للطاقة بالأردن



تشارك مصر في المؤتمر الإقليمي للطاقة الذي يعقد في إطار برنامج الشراكة الأردنية - الألمانية في مجال الطاقة.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة إن المؤتمر يناقش على مدى يومين المواضيع المتعلقة بقطاع الطاقة، خاصة الهيدروجين وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ومشاريع الربط الكهربائي.

وأكد الخرابشة -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم /الأربعاء/- أن المؤتمر سيشهد مشاركة عالية المستوى من دول إقليمية وأوروبية من بينهم وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الوزير الاتحادي الألماني للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي، ووزراء الطاقة اللبناني والإماراتي والعراقي والبلجيكي والبلغاري، ووزير البيئة العراقي.

وأشار إلى أن نحو 700 شخصية بينهم وزراء ومسؤولون وممثلو مؤسسات دولية سيشاركون في المؤتمر بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية الألمانية يومي 8 و9 يونيو الحالي.

وأضاف الخرابشة أن ورش عمل جانبية ستعقد على هامش المؤتمر للبحث في القضايا الرئيسية التي سيبحثها، مؤكدا أهميته في تلبية طموحات الدول والمؤسسات المشاركة في مكافحة تغير المناخ وتأمين التزود بالطاقة وبأسعار معقولة من خلال تنويع مصادر التزود.

كما تشارك في المؤتمر المفوضية الأوروبية، والاتحاد من أجل المتوسط، وجامعة الدول العربية، والإسكوا، والمنظمة الدولية- وكالة الطاقة، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ومرصد الطاقة المتوسطية.

ويعقد المؤتمر بدعم من غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، والاتحاد الألماني للشرق الأدنى والشرق الأوسط، ومبادرة شمال إفريقيا والشرق الأوسط للشركات الألمانية.