ميناء دمياط يتداول 21 سفينة للحاويات والبضائع العامة

ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 21 سفينة للحاويات والبضائع العامة و3666 شاحنة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الهيئة أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 12574 طنا تشمل 890 طن أسمنت معبأ و2600 طن صويا و4134 طن رمل و4950 طن بضائع متنوعة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 20209 أطنان تشمل 1500 طن خردة و9009 أطنان حديد و9700 طن ذرة.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1302 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 286 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1900 حاوية مكافئة.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 11073 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 307154 طنا.