20 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت اليوم الأربعاء دخول وخروج 20 سفينة خلال عمليات التدوال.

وأوضحت هيئة الميناء أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن، فيما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.

وأشارت إلى أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

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