نقابة الأطباء تكشف عدد ضحايا كورونا من أعضائها (فيديو)

قال الدكتور محمد سلامة جاد، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الأطباء المصريين دون غيرهم على مستوى العالم كان لهم السبق في مواجهة أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 600 شهيد من الأطباء بسبب كورونا، وهذا يدل على شدة حب الوطن، والعمل على إنقاذ الأرواح.

وتابع "جاد"، خلال حواره مع الإعلامي محمد منصور، ببرنامج "رؤية"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن واجب الأطباء مهني سامٍ، مشيرًا إلى أن دراسة الطب من الدراسات الصعبة العميقة التي تستمر لسنوات، حيث يحصل الطالب على بكالوريوس الطب بعد 7 سنوات، وبعد ذلك يقضي الطبيب في الامتياز والتكليف 3 سنوات.

وأوضح أن الطبيب يعاني حتى يتم تأهيله لسوق العمل من خلال الدراسات العليا، من خلال إعداد الماجستير وخلافه، مشيرًا إلى أن دراسة الطبيب تستغرق الكثير من الوقت لكي يتأهل لسوق العمل، معقبًا: "لا يوجد وقت أمام الطبيب للراحة أو الاستمتاع مثل باقي المهن".