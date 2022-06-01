ما سبب هجرة الأطباء للخارج؟.. عضو النقابة يُوضح (فيديو)

قال الدكتور محمد سلامة جاد، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن هناك عوائق حقيقية ضد استمرارية الأطباء في مصر منذ 15 عامًا، معقبًا: "الطالب في سنة رابعة طب يُجهز نفسه للهجرة، وهذا أمر في منتهى السوء".

وتابع "جاد"، خلال حواره مع الإعلامي محمد منصور، ببرنامج "رؤية"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الطبيب يهاجر إلى الخارج هروبًا من الواقع الأليم، متابعًا: "لا بد من العمل على حفاظ كرامة الطبيب".

ولفت إلى أن مصاريف الدراسات العليا مرتفعة جدًا، وقد يعجز الطالب عن دفع هذه المصاريف، مشيرًا إلى أن هناك دول مثل بريطانيا وأمريكا تقوم بإعداد عقود مجزية جدا للأطباء بعد إعادة تأهيلهم، معقبًا: "الطبيب يبدع في الخارج مع توفير بيئة العمل المناسبة".

ومن ناحية أخرى أكد على ضرورة تعزيز الموارد لتحسين أحوال الأطباء، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لتحديد الميزانية المقررة في الدستور لوزارة الصحة، للعمل على تحسين الوضع قدر الإمكان.

وأضاف أن الميزانية المخصصة لوزارة الصحة خلال الفترة الحالية لا تمثل سوى نصف الميزانية المنصوص عليها في الدستور، مشددا على ضرورة استغلال الطاقات العلمية في مصر.

ووجه حديثه للمسئولين خاصة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الصحة، بضرورة النظر إلى شباب الأطباء بالفعل وليس بالكلام، معقبًا: "أعتقد أن القيادة السياسية لديها من الوعي والتقدير لشباب الأطباء".