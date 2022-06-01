الأردن: تمديد فترة تعديل فواتير الكهرباء المشمولة بالدعم لمدة أسبوع

أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة اليوم الأربعاء، عن تمديد فترة تعديل فواتير الكهرباء غير المشمولة بالتعرفة الكهربائية المدعومة ممن صدرت لهم فاتورة كهرباء على التعرفة غير المدعومة، وتنطبق عليهم شروط استحقاق الدعم نتيجة عدم تسجيلهم على المنصة، وذلك حتى نهاية يوم السابع من شهر حزيران الحالي.



وأكد الخرابشة في تصريح صحفي " إتاحة إصدار فاتورة جديدة مدعومة لغير المسجلين حتى الآن بدلا من الفاتورة غير المدعومة الصادرة لهم وذلك لغاية السابع من شهر حزيران الحالي، موضحا أنه يمكن للذين لم يسجلوا للدعم، وصدرت فواتيرهم مراجعة أقرب مكتب لخدمة المشتركين التابع لشركة توزيع الكهرباء التي تزوده بالخدمة لإلغاء الفاتورة، وإصدار فاتورة جديدة مدعومة".



وحث الفئات المستهدفة بالدعم على التسجيل على منصة الدعم المخصصة للأردنيين وحملة الجوازات المؤقتة، وأبناء قطاع غزة المقيمين على أرض المملكة.



وكان الخرابشة قد أعلن في وقت سابق إتاحة المجال لإلغاء الفواتير غير المدعومة، وإصدار فاتورة جديدة حسب التعرفة المدعومة بعد التسجيل على المنصة ولغاية نهاية شهر أيار الماضي.