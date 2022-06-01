سياحة الأردن تشارك في معرض إيمكس 2022 بألمانيا

شاركت هيئة تنشيط السياحة الأردن في فعاليات معرض "إيمكس" (IMEX) المنعقد بمدينة فرانكفورت بألمانيا، خلال الفترة من 31 أيار إلى 2 حزيران الجاري، من خلال جناح أردني وبحضور ممثلين عن مكاتب السياحة والسفر، والفنادق الأردنية، والملكية الأردنية للطيران.



وبحسب بيان للهيئة، اليوم الأربعاء، قال وزير السياحة والآثار رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة نايف الفايز، إن المشاركة في معرض "إيمكس 2022" يأتي لاظهار الخصائص التي تتميز بها المملكة لجذب المؤتمرات والفعاليات.



وأضاف أن المعرض يشارك فيه شركات من جميع الدول، ويعد فرصة مهمة لمناقشة آفاق دعم الشراكات بين الأردن وهذه الدول، حيث يلتقي أعضاء ممثلي هيئة تنشيط السياحة بعدد من أهم شركات تنظيم المؤتمرات والفعاليات العالمية من مختلف دول العالم.



وقال مدير عام هيئة نشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات إن معرض "إيمكس" يحظى باهتمام كبير لأنه يعتبر الأكبر على مستوى العالم في مجال المؤتمرات والفعاليات، كما أنه يشهد تنافسا بين المشاركين من مختلف الوجهات الدولية لإبراز قدرتها على اجتذاب المؤتمرات والفعاليات، لافتا إلى أن الهيئة تشارك بجناح مميز بهدف تنشيط سياحة المؤتمرات والفعاليات إلى المملكة.



وأشار عربيات إلى أن المملكة تكتسب يوما بعد يوم أهمية كبرى في كونها وجهة سياحية متخصصة ومتميزة في مجال السياحة المتخصصة في هذا القطاع؛ بهدف تسويق الخدمات والتسهيلات التي يقدمها الأردن في هذا المجال.