الأردن: عقد المؤتمر الإقليمي للطاقة بمشاركة 700 شخصية اقليمية ودولية

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأربعاء، إن نحو 700 شخصية بينهم وزراء ومسؤولون وممثلو مؤسسات دولية سيشاركون في المؤتمر الإقليمي للطاقة الذي يعقد في منطقة البحر الميت بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية الألمانية يومي 8 و9 حزيران الحالي.

واكد الخرابشة في تصريح صحفي، ان المؤتمر الذي يعقد في إطار برنامج الشراكة الأردنية - الألمانية في مجال الطاقة، سيناقش على مدى يومين المواضيع المتعلقة بقطاع الطاقة، خاصة الهيدروجين وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ومشاريع الربط الكهربائي، مشيدا بالدعم الذي يقدمه الجانب الألماني لقطاع الطاقة في الاردن.

وأضاف ان ورش عمل جانبية ستعقد على هامش المؤتمر للبحث في القضايا الرئيسية التي سيبحثها، مؤكدا أهميته في تلبية طموحات الدول والمؤسسات المشاركة في مكافحة تغير المناخ وتأمين التزود بالطاقة وبأسعار معقولة من خلال تنويع مصادر التزود. وأوضح الخرابشة، ان الإمكانات الابتكارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا يمكن أن تساعد في مواجهة هذا التحدي.

واشار إلى ان المؤتمر سيشهد مشاركة عالية المستوى من دول إقليمية وأوروبية من بينهم الوزير الاتحادي الألماني للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي، ووزيري البترول والكهرباء المصريين، ووزراء الطاقة اللبناني والاماراتي والعراقي والبلجيكي والبلغاري، والتشيكي،ووزير البيئة العراقي.

كما تشارك في المؤتمر الذي يعقد في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت، المفوضية الأوروبية، والاتحاد من أجل المتوسط، وجامعة الدول العربية، والإسكوا، والمنظمة الدولية- وكالة الطاقة، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ومرصد الطاقة المتوسطية.

ويعقد المؤتمر بدعم من غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، والاتحاد الألماني للشرق الأدنى والشرق الأوسط، ومبادرة شمال إفريقيا والشرق الأوسط للشركات الألمانية.

من جهته، كان نائب المستشار والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في ألمانيا، الدكتور روبرت هابيك، قد اكد خلال إعلان مشترك مع الوزير الخرابشة عن فعاليات المؤتمر قبل نحو أسبوعين، أن الإمكانات الكبيرة للطاقات المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تظهر أن أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا متفقان مسبقا على التعاون ووضع مجالات عمل مشتركة.

وقال إن الأحداث السياسية الأخيرة قد أظهرت ضعف إمدادات الطاقة لدينا، وهكذا أصبحت الطاقات المتجددة أكثر مسألة تتعلق بأمن الطاقة.

يذكر إنه تم تخصيص الموقع الإلكتروني (www.mena-europe-energy.org) للتعرف على معلومات وتفاصيل إضافية عن المؤتمر المزمع عقده الأسبوع المقبل.