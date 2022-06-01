من ضمنها أسلحة وأجهزة شبكات.. جمارك سفاجا تحبط محاولة تهريب بضائع تتجاوز الـ 2 مليون جنيه



تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة أحمد عبدالله ذكي القائم بأعمال مدير عام جمارك سفاجا، من ضبط 10 محاولات تهرب جمركي، بقيمة تعويضات بلغت 2 مليون و271 ألفا و822 جنيها.

وذكرت جمارك سفاجا أنه في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودي، تم الإشتباه في الأمتعة الشخصية ل` 10 ركاب قادمين من السعودية والكويت والامارات وبتفتيشهما تبين وجود بندقية ضغط هواء و390 طلقة ضغط هواء و2 تليسكوب بندقية و3 مطواه وخنجر و230 كبسولة خرسانية و5832 قرص بانادول و24 علبة أقراص فيتامين و25 مقوي شبكات بمشتملاته و23 موزع شبكات و96 طبق مقوي شبكات و27 شاحن روتر شبكات و24 جهازو42 ذراع تحكم و24 نظارة واقع افتراضي و12 جهاز بلاي استيشن 5 و57 ذراع تحكم بلاي استيشن 5 و39 سماعة بلاي استيشن 5 و216 فرشة كهربائية لفرد الشعر و160 زجاجة فيكتوريا سيكريت و246 ساعة يد رجالي أفsىo و99 علبة حجارة ساعة يد و712 قطعة مستحضرات تجميل و529 زجاجة عطر متنوعة و120 قطعة غيار سيارات جديده و4740 قطعة ملابس جاهزة جديدة متنوعة مخباة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة.

ومن جانبه، قرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 10 محاضر ضبط جمركي بإدارة الشئون القانونية وذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.