حالة الطقس غدا الخميس 2-6-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية، استمرار حالة الطقس الشديد الحرارة، غدا الخميس الموافق 2-6-2022، على جميع محافظات ومدن الجمهورية.

وأضافت الأرصاد الجوية، فى بيان صادر عنها منذ قليل، أن الطقس سيكون حار على محافظات جنوب سيناء، وشمال الصعيد والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، فى حين يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، ويصبح طقس شديد الحرارة على مدن ومحافظات جنوب البلاد.

ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر

وأشارت الأرصاد، إلى ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر، على الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية والسواحل الغربية، ومحافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية، على مناطق متفرقة من جنوب سيناء.

وتابعت الهيئة، أن الطقس سيكون غائم جزئيا على وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، في حين يسود طقس مشمس على كل من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، ما سيزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن مع بداية ساعات المساء، يسود طقس لطيف على محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وطقس معتدل على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس الموافق 2 يونيو 2022، على مدن ومحافظات الجمهورية.

القاهرة 35-21

الأسكندرية 29-20

وادي النطرون 35-20

طنطا 34-20

شبين الكوم 35-20

دمنهور 30-20

بلطيم 29-19

مطروح 27-20

السلوم 29-19

سيوة 36-19

بورسعيد 29-20

دمياط 28-21

الزقازيق 36-21

المنصورة 34-20

الإسماعيلية 36-20

السويس 35-20

العريش 30-19

رفح 29-19

رأس سدر 33-21

نخل 32-15

نويبع 36-23

طابا 35-22

كاترين 30-14

الطور 32-23

شرم الشيخ 35-27

الغردقة 34-26

مرسى علم 35-25

الفيوم 35-23

بني سويف 35-22

المنيا 35-22

أسيوط 35-23

سوهاج 36-24

قنا 35-25

الأقصر 38-25

أسوان 39-26

إدفو 42-24

أبو سمبل 41-26

الوادي الجديد 38-26

شلاتين 35-26

أبو رماد 34-25

حلايب 30-23

رأس حدربة 29-22