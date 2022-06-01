تعرف على شروط المنح الجامعية من الوكالة الأمريكية لطلاب الثانوية العامة

أعلنت الجامعة الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، فتح باب التقديم للاشتراك في برنامج المنح الجامعية، الذي تقدمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وتنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، لطلاب الصف الثالث الثانوي، لكل من المدارس الحكومية والتجريبية، ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM.

يقدم برنامج المنح الجامعية منحًا دراسية لعدد 140 طالب وطالبة في العام الدراسي المقبل 2022/2023، لمدة أربع أو خمس سنوات قد يسبقها سنة تمهيدية (في حالة التحاق الطالب بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أو مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار)، للحصول على درجات البكالوريوس أو الليسانس في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

وأوضحت الجامعة، أن الطلاب المقبولين يتم اختيارهم بناءً على مدى قوة وجودة استمارة التقديم بعد استيفائهم لمعايير القبول، في كل من الجامعة الأمريكية بالقاهرة والجامعات المشاركة وهي: (جامعة القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، أسيوط، المنصورة ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وجامعة العلمين الدولية وجامعة بدر بالقاهرة).

وتجري الدراسة بنظام برامج الساعات المعتمدة ذات المصروفات، إذ تكون فيها الدراسة باللغة الإنجليزية، ويدرس الطلاب تخصصات حديثة وغير تقليدية.

أهداف برنامج المنح الجامعية

يهدف البرنامج لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسئولية البيئية في مصر من خلال التركيز على الدراسة الجامعية في مجالات المياه والطاقة والزراعة والتمريض، وتمكين الطلاب المتفوقين وغير القادرين على سداد المصروفات الدراسية من الالتحاق والتميز في ظل فرص تعليمية جامعية أفضل، تنمية مهارات اللغة الإنجليزية اللازمة للدراسة ولمواكبة متطلبات سوق العمل، تقديم فرص للدراسة ببعض الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة فصل دراسي/صيفي واحد، فضلا عن توفير عدد من الفرص العمل بعد التخرج عن طريق برامج ريادة الأعمال وتنمية مهارات القيادة.

شروط برنامج المنح الجامعية

حدد برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مجموعة من الشروط والمعايير لقبول الطلاب المتقدمين وهي:

أن يكون الطالب/ الطالبة حاملًا للجنسية المصرية.

أن يكون مقيدًا في إحدى المدارس الحكومية أوالتجريبية المصرية أو إحدى مدارس« STEM » خلال جميع سنوات المرحلة الثانوية.

أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2021/2022 بمجموع لا يقل عن 85% من المدارس الحكومية أو التجريبية أو ما يعادلها من إحدى مدارس STEM من الدور الأول.

المنح متاحة للطلاب خريجي شعبة علمي علوم أو علمي رياضة فقط، على أن يتم قبول طلاب الشعبة الأدبية من الطلاب ذوى الإعاقة فقط.

على كل طالب تقديم كافة المستندات المطلوبة التى تثبت الحالة المادية للأسرة.

المشاركة الفعالة في أنشطة غير دراسية مثل التنمية المجتمعية والخدمة العامة.

الإلمام بالحد الأدنى من المعرفة بالتكنولوجيا المساعدة للتعلم وتقديم مستند التقييم التعليمي والنفسي، بالنسبة لذوى الاحتياجات الخاصة.

خطوات التقديم للمنحة

ملء البيانات المطلوبة بالاستمارة الإلكترونية الخاصة بالمنحة، ثم إرفاق المستندات المطلوبة، مع مراعاة أن الموعد النهائي لتقديم طلبات الالتحاق بالمنحة يوم 24 يونيو الجاري.