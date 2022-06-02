"عقب الحكم لصالحه" ننشر تصريحات چوني ديب بعد انتصاره

بعد أن انتصر الممثل العاملي چوني ديب في قضيته التي رفعها ضد زوجته السابقة آمبر هيد وتم الحكم لصالحه بالتعويض قام بإطلاق عدة تصريحات توضح الموقف الذي تعرض له خلال سنوات.

قال ديب في تصريحاته "تم توجيه ادعاءات كاذبة وخطيرة وجنائية إلي عبر وسائل الإعلام، مما أدى إلى وابل لا نهاية له من المحتوى البغيض، على الرغم من عدم توجيه أي اتهامات ضدي، لقد سافر بالفعل حول العالم مرتين في غضون نانو ثانية وكان له تأثير زلزالي على حياتي وحياتي المهنية".

وكان ديب قد رفع دعوى قضائية ضد زوجته السابقة "هيرد" في فيرجينيا مقابل 50 مليون دولار وقال إنها شوهت سمعته عندما وصفت نفسها "بالشخصية العامة التي تمثل العنف المنزلي" في مقال رأي نشر صحيفة "واشنطن بوست".

وعارضت آمبر هيرد، 36 عامًا، بدعوى مضادة بمبلغ 100 مليون دولار، قائلة إن "ديب" لطخ سمعتها عندما وصفها محاميه بأنها "مخادعة".

وأضاف ديب أنه ىبعد ست سنوات، أعادت لي هيئة المحلفين حياتي، وأنا أعلم جيدًا ذروة العقبات القانونية التي سأواجهها والمشهد العالمي الحتمي في حياتي، لم يتخذ إلا بعد تفكير عميق".

وتابع، منذ البداية، كان الهدف من رفع هذه القضية هو الكشف الحقيقة، بغض النظر عن النتيجة، قول الحقيقة كان شيئًا أدين به لأولادي ولكل أولئك الذين ظلوا ثابتين في دعمهم لي. أشعر بالسلام لأعلم أنني قد أنجزت ذلك أخيرًا".

وأكمل، لقد غمرني، وما زلت، غارق في الحب المتدفق والدعم الهائل واللطف من جميع أنحاء العالم. آمل أن يكون بحثي عن الحقيقة قد ساعد الآخرين، رجالًا ونساءً، ممن وجدوا أنفسهم في وضعي، وألا يستسلم أولئك الذين يدعمونهم أبدًا. كما آمل أن يعود الموقف الآن إلى البراءة حتى تثبت إدانته، سواء داخل المحاكم أو في وسائل الإعلام."

واختتم قائلًا، أود أن أشيد بالعمل النبيل الذي قام به القاضي والمحلفون وموظفو المحكمة والعمدة الذين ضحوا بوقتهم للوصول إلى هذه النقطة، وإلى فريقي القانوني الدؤوب والثابت الذي قام بعمل استثنائي في مساعدتي الحقيقة”