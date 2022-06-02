المغرب يخسر أمام المنتخب الأمريكي بثلاثية نظيفة

خاض منتخب المغرب مباراة ودية أمام أمريكا في سينسيناتي بولاية "أوهايو" ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

غضب جمهور المغرب

وتعرض جمهور المغرب لصدمة كبيرة بسبب الأداء المخيب لمنتخبهم، الآملين فيه تحقيق نتائج طيبة خلال كأس العالم 2022 الذي سينطلق نهاية العام الجاري.

خسارة المغرب

وسجل براندن آرونسون لاعب ليدز يونايتد الإنجليزي أولى أهداف بلاده في منتخب المغرب في الدقيقة الـ26 بعد تمريرة من جناح تشلسي بوليسيك بعد مجهود فردي للاخير الذي أصبح أسرع لاعب يصل إلى عتبة الـ20 هدفًا و10 تمريرات حاسمة مع المنتخب الاميركي في 49 مشاركة.

أهداف المغرب وأمريكا

وأحرز ثاني الأهداف في مرمى المغرب نجل جورج ويا لاعب ليل الفرنسي، بتسديدة قوية من خارج المنطقة كان الحارس ياسين بونو قادرًا على التعامل معها بطريقة أفضل إلى أنها سكنت الشباك في الدقيقة 32.

الهدف الثالث في شباك المغرب

وعزز رايت، الهدف الثالث لأمريكا في المغرب من ركلة جزاء في الشوط الثاني تحصل عليها بوليسيك إثر عرقلة من أشرف حكيمي ظهير باريس سان جرمان الفرنسي في الدقيقة الـ64.

فشل المغرب

وفشل المغرب في تقليص فارق الأهداف، بعدما أهدر لاعبه سليم أملاح ركلة جزاء وفشل في تسجيلها بعدما ارتدت من العارضة في الدقيقة الـ76 من زمن المباراة.

مجموعة المغرب في كأس العالم

يُذكر أن منتخب المغرب قد وقع في المجموعة الرابعة بمنافسات كأس العالم المرتقبة والتي تضم كرواتيا وصيفة مونديال 2018،وبلجيكا حاملة البرونزية إضافة إلى المنتخب الكندي.