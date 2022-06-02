سعر الدولار اليوم الخميس 2-6-2022 في مصر

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار اليوم الخميس، الموافق الثاني من يونيو 2022، في البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية.

ونستعرض عبر بوابة الفجر سعر الدولار اليوم الخميس في حالتي البيع والشراء، داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المحلي في السطور التالية:

سعر الدولار اليوم الخميس 2-6-2022

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري استقرارا عند 18.57 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.57 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم مستويات 18.57 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB لـ18.59 جنيه للشراء و18.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بينما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية مستويات 18.59 جنيه للشراء و18.65 جنيه للبيع.