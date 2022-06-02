عاجل.. تراجع 35% فى اسعار الخضروات والفاكهة بجميع الاسواق اليوم الخميس 2 يونيو 2022

ارتفاع حجم المعروض بسوق العبور من 17 الف طن إلى 21 الف طن يوميا

سجلت أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المصرية، تراجعات حادة بمختلف الأسواق مع دفع الحكومة لتعزيز الإنتاج الزراعي وزيادة المعروض منها باستصلاح المزيد من المشروعات الزراعية.

انخفاض الاسعار لا يقل عن 35%

وقال حاتم النجيب رئيس شعب الخضروات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك زيادة في الكميات المعروضة من الخضر والفاكهة بالأسواق بفضل المشروعات الزراعية الجديدة التي أقامتها الدولة، وبدأ حصاد العروة الصيفية التي تتميز بتوفر إنتاجها مقارنة بالشتوية، وهو ما انعكس على انخفاض أسعار مختلف أصناف الخضروات والفاكهة بجميع الأسواق بنسبة تتراوح بين 30% إلى 35% على الأقل، ووصلت في بعض الاصناف إلى 60%.

وتابع “ النجيب”، أن سوق العبور ارتفع المعروض به من 17 ألف طن يوميا ليصل إلى 20 و21 ألف طن، مشيرا إلى أن هذا يرجع إلى جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في استصلاح واقامة المشروعات الزراعية، متوقعا استمرار تراجع أسعار الخضروات والفاكهة خلال الفترة المقبلة وحتى بعد عيد الأضحى.

وأكد “ النجيب أن العديد من التجار استجابوا لمبادرات رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي مع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، و خفضوا هوامش أرباحها لدعم الأسواق وانعاش القدرة الشرائية للمستهلكين التي تراجعت بسبب الحرب الروسية الاوكرانية.

ابرز اصناف الخضروات والفاكهة التى انخفضت اسعارها:

واستعرض “ النجيب” أسعار الخضروات التى تراجعت بمختلف أسواق التجزئة، قائلا:" كيلو “الطماطم” انخفض من 25 جنيه إلى 14 و10 جنيه حاليا، و"الباذنجان" تراجع إلى 15 جنيه للكيلو، و"الخيار" انخفض من 17 جنيه إلى 6 جنيه، و"الكوسة" تراجعت من 20 جنيه لتتراوح بين 7 جنيه إلى 8 جنيه، و"الفلفل" انخفض من 25 جنيه إلى 6 جنيه.

وتابعت،تراجعت أيضا اسعار كيلو “الفاصوليا” من 35 جنيه لتتراوح الآن بين 9 إلى 8 جنيه،و"البامية” من 50 جنيه لتتراوح بين 20 إلى 25 جنيه، و“وورق العنب” من 50 جنيه لتتراوح 15 إلى 20 جنيه.

واضاف اما بالنسبة للفاكهة فقد شهدت تراجعات ايضا، حيث انخفض “كيلو الكانتلوب” من 15 جنيه إلى 6 جنيه، و"المشمش" من 35 جنيه إلى 10 لـ 12 جنيه، و" الخوخ" كان يسجل 25 جنيه وتراجع إلى 8 إلى 10 جنيه، وانخفض سعر البطيخة الواحدة في المتوسط من 100 جنيه لتتراوح بين 25 إلى 40 جنيه حسب الوزن.

ووفقا لاسعار سوق العبور الجملة فقد جاءت اسعار الخضروات والفاكهة كالتالي:

وجاءت أسعار الخضروات المتداولة على النحو التالي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

كما ثبتت أسعار البطاطس لتتراوح بين 2 إلى 3.50 جنيه.

استقرت أسعار البصل لتتراوح بين 1 إلى 2 جنيه.

استقرت أسعار الكوسة عند 2 إلى 3.5 جنيه.

واستقرت أسعار الفاصولياء بين 6 إلى 7 جنيهات.

واستقر سعر الجزر ليتراوح بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.

استقر سعر الباذنجان البلدي بين 2 إلى 3.5 جنيه.

استقر سعر الفلفل الرومي البلدي ليتراوح بين 1.25 إلى 3.25 جنيه.

واستقر سعر الفلفل الحامي البلدي ليتراوح بين 2 إلى 4 جنيهات.

وثبتت أسعار الملوخية لتتراوح بين 3 إلى 4 جنيهات.

وتراوح سعر الخيار البلدي بين 1 إلى 3 جنيهات.

استقرت أسعار البامية لتتراوح بين 10 إلى 14 جنيها.

وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 2 إلى 4 جنيهات.

واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 8 إلى 11 جنيها.

وثبت سعر التفاح المصري ليتراوح بين 5 إلى 11 جنيها.

وهبطت أسعار الجوافة 4 جنيهات لتتراوح بين 6 إلى 14 جنيها.

وزاد سعر الكانتالوب 50 قرشا ليتراوح بين 3.5 إلى 5 جنيهات.

واستقرت أسعار الخوخ البلدي العريشي لتتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.

وتراوحت أسعار البطيخ (4 – 6 كيلو) بين 12 إلى 16 جنيها.