سعر الذهب اليوم الخميس 2-6-2022 في السوق المحلي والعالمي

استقر سعر الذهب في مصر اليوم الخميس، الموافق الثاني من يونيو 2022، مع بداية التعاملات حسب متوسطات الأسعار المتداولة بمحلات الصاغة العاملة بالسوق المحلي، حيث سجل سعر أوقية المعدن الأصفر بالأسواق العالمية نحو 1844 دولارا.

وترصد بوابة الفجر لقرائها الكرام سعر الذهب في السوق المحلي والعالمي في السطور التالية:

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 672 جنيها

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 866 جنيها

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا في مصر إلى 1010 جنيهات

سعر الذهب عيار 24

كما سجل سعر الذهب الذهب عيار 24 نحو 1154 جنيها

سعر سبائك الذهب اليوم الخميس

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5050 جنيها.

بينما سجل سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 10100 جنيه.

فيما وصل سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 20200 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات إلى 8.130 جنيها، حيث يضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعية الذهب، وتختلف من منتج لآخر.

هبوط سعر الذهب عالميا

وسجل سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس هبوطا جديدا قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين بضغط من ارتفاع الدولار الأمريكي الذي يتجه لتجاوز مستويات الـ102 نقطة.