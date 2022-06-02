الأرصاد عن حالة الطقس حتى الاثنين.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة

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بوابة الفجر
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كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ودرجات الحرارة من اليوم الخميس الموافق 2 يونيو وحتى الاثنين المقبل، مؤكدة أن البلاد يسودها انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وأوضحت الأرصاد أنه يسود طقس طيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ويكون معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة حتى الإثنين المقبل تستعرض بوابة “الفجر”  الإلكترونية في النقاط التالية التفاصيل الكاملة ضمن الخدمة التي تقدمها لمتابعيها يوميا.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 2 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 22 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 21 درجة.

جنوب سيناء العظمى 35 درجة الصغرى 26 درجة.

شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 23 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 26 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 3 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 21 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 20 درجة.

جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 25 درجة.

شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 22 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 25 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 4 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 22 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجة.

جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 26 درجة.

شمال الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 25 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 26 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 5 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة الصغرى 23 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 22 درجة.

جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 26 درجة.

شمال الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 25 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 26 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 6 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة الصغرى 23 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 22 درجة.

جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 26 درجة.

شمال الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 25 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 26 درجة.

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