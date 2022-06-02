برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني في معظم المحافظات (روابط مباشرة)

تستعد العديد من المحافظات خلال الأيام القليلة المقبلة، عرض نتيجة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني برقم الجلوس، حيث سيتم عرض نتيجة الصف الثالث الإعدادي في معظم المحافظات ونوفر لكم في السطور التالية روابط مباشرة لسهولة العثور والبحث عنها.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني برقم الجلوس في الأقصر

صرح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه يواصل رجال مديرية التربية والتعليم أعمال التصحيح وتقدير الدرجات الخاصة بامتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021/2022، وفور انتهاء عمليات التصحيح سيتم الإعلان عن النتيجة كاملة وأسماء الأوائل فور اعتمادها من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ونوفر لكم رابط منصة امتحانات مصر للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني في الأقصر برقم الجلوس من هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني برقم الجلوس في الإسكندرية

ومن جهتها، أكدت نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم، أنه جار اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، حيث يعتمدها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، وقد اختتم طلاب الشهادة الإعدادية بالإسكندرية امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 / 2022 بأداء امتحان مادة العلوم في اليوم السادس والأخير وفق الجداول المعلنة، والتي بدأت في الحادي والعشرين من مايو الجاري واستمرت لستة أيام.

ونوفر لكم رابط منصة امتحانات مصر للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني في الإسكندرية برقم الجلوس من هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني برقم الجلوس في الغربية

وفى الغربية تابع المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مقار تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية، والتي يتم العمل بها على قدم وساق، حيث يجري تقدير أوراق الإجابة لطلاب الشهادة الإعدادية البالغ عددهم 96410 طالب وطالبة في جميع المواد.

ونوفر لكم رابط منصة امتحانات مصر للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني في الغربية برقم الجلوس من هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني برقم الجلوس في البحيرة

وفى البحيرة أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، الانتهاء من عمليات تصحيح اوراق طلاب الشهادة الإعدادية، وجارى رصد الدرجات واعمال الكنترول، تمهيدا لاعتماد النتيجة من اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة خلال الأيام المقبلة وإعلان النتائج كاملة بالمدارس المختلفة.

ونوفر لكم رابط منصة امتحانات مصر للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني في البحيرة برقم الجلوس من هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني برقم الجلوس في المنوفية

وفى المنوفية تابعت الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أعمال تقدير درجات كراسات إجابة طلاب الشهادة الإعدادية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 / 2022 من داخل أحد مقرات تقدير الدرجات بمدرسة الشهيد ياسر فريج الثانوية للبنات بإدارة شبين الكوم التعليمية.

ونوفر لكم رابط منصة امتحانات مصر للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني في المنوفية برقم الجلوس من هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني برقم الجلوس في الشرقية

وفى الشرقية أكد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، استمرار اعمال تصحيح أوارق اجابات الشهادة الإعدادية، داخل كنترول الإعدادية، وسيتم بعد ذلك اعتماد النتيجة من جانب المحافظ الدكتور ممدوح غراب، وإعلانها.

ونوفر لكم رابط منصة امتحانات مصر للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني في الشرقية برقم الجلوس من هنا