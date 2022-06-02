مقتربا من اعلي مستوياته في خمس اعوام

عاجل.. بنكا الأهلي ومصر يرفعان أسعار صرف الدولار

الاقتصاد
الدولار الامريكي
الدولار الامريكي
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رفع كلا من  بنكا الأهلي ومصر اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم  الخميس في سوق الانتربنك،  بقيمة 2 قرشا؛ ليتداول  قرب أعلى مستوياته في خمس سنوات.

 

 

وزاد سعر صرف  الدولار مقابل الجنيه في منتصف تعاملات بنكا الأهلي ومصر بقيمة 2 قرشًا إلى مستويات 18.60 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع مقابل 18.58 جنيه للشراء و18.64 جنيه التى سجلها بنهاية تعاملات الأمس، مقتربا من اعلي مستوياته التى سجلها في  2 فبراير 2017 عند 18.63 جنيه للشراء و 18.75 جنيه للبيع.

 

 

وكان سعر الدولار ارتفع في تعاملات البنوك بقيمة 3 قروش في المتوسط خلال تعاملات الأمس بعد استقرار  استمر لمدة 8 ايام.

 

 وتعرضت اسعار الدولار ارتفاعات قوية   بنهاية شهر مايو بقيمة 31 قرشا، على الرغم من التراجعات القوية التي حققها في منتصف تعاملات الشهر.

 

واعلن بنكا الأهلي ومصر إيقاف إصدار شهادات ذات عائد 18% بعد أن بلغت حصيلته منها 755 مليار جنيه، ورفع الفائدة على شهادات ذات 3 سنوات إلى 14% سنويا.

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